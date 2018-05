Ecco la bottiglia ecologica, è fatta di carta riciclata

ROMA - Una bottiglia usa e getta biodegradabile, fatta senza neanche un grammo di plastica, che invece di danneggiare l'ambiente, lo nutre con sostanze benefiche: è l'invenzione realizzata dal londinese James Longcroft, che sta raccogliendo finanziamenti sulla piattaforma di crowdfunding Indiegogo. Tutti i profitti - promette - andranno in beneficenza.



Chiamata "Choose", la bottiglia ed è fatta interamente di carta riciclata. All'interno c'è un rivestimento impermeabile, sviluppato ad hoc. L'inventore non ne svela la composizione, ma assicura: "E' completamente sostenibile, biodegradabile", e contiene sostanze in grado di ridurre l'acidità del suolo e di fornire nutrienti agli ecosistemi idrici.



La bottiglia può essere riciclata, ma si decompone nel giro di tre settimane sia in discarica sia in acqua: "Non importa dove andrà a finire, non farà danni all'ambiente", evidenzia Longcroft nella descrizione del progetto. Il 100% degli utili, inoltre, andrà all'associazione di beneficenza Water For Africa.



Obiettivo della raccolta fondi è arrivare a 25mila sterline; al momento le donazioni hanno superato quota 20mila.