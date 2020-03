Plastica, al via il patto europeo per aumentare il riciclo

BRUXELLES - Progettare tutti gli imballaggi in plastica e i prodotti in plastica monouso in modo che siano riutilizzabili e riciclabili, ridurre i prodotti e gli imballaggi in plastica vergine di almeno il 20%, aumentare la capacità di raccolta, selezione e riciclaggio del 25% e arrivare al 30% di materie plastiche riciclate (in peso) per azienda.



Tutto entro il 2025. E' il patto europeo sulla plastica firmato a Bruxelles da circa novanta soggetti tra governi (compreso quello italiano), imprese, industria del riciclo e organizzazioni di settore. La partecipazione al patto è volontaria, ma i progressi verranno monitorati e segnalati ogni anno da tutti i firmatari.(ANSA).