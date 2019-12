Piene di plastica, le onde di rifiuti del mare in Sud Africa

Onde di plastica che si infrangono sulla spiaggia in Sud Africa, nella città di Durban. I rifiuti galleggianti sono stati ripresi in un video realizzato il 12 dicembre dai volontari di Litterboom project, una ong africana che combatte l'inquinamento marino; ed è subito diventato virale, dopo esser stato rilanciato sul twitter dal meteorologo della Cnn Derek Van Dam.

WAVES OF PLASTIC LITTER DURBAN COASTLINE: This video (taken 12/12) is disturbing on so many levels. I understand there are a lot of factors at play but surely we can find a solution so that our garbage doesn't end up in our oceans like this?



Video: Litterboom Project@cnni pic.twitter.com/gkklJtd7RR