Inaugurata pista da sci sul termovalorizzatore di Copenhagen

(ANSA) - ROMA, 7 OTT - E' stata inaugurata lo scorso finesettimana la pista artificiale da sci sul tetto del termovalorizzatore di Copenhagen, nel centro della città, di fronte al mare.



L'impianto di Amager Bakke - CopenHill è costato 670 milioni di dollari e nel 2017 ha sostituito il vecchio termovalorizzatore cittadino. Brucia 400.000 tonnellate di rifiuti all'anno. Secondo le autorità locali, dalla sua ciminiera esce solo vapore acqueo. I filtri trattengono tutte le polveri e i fumi. Fornisce elettricità a 62.500 abitazioni ed acqua calda a 160.000. L'impianto è stato progettato dallo studio di architettura Bjarke Ingels Group ed ha un aspetto avveniristico in pannelli di alluminio.



Sul tetto è stato creato un pendio lungo 200 metri, che scende dall'altezza di 90 metri, con un grande tornante e una pendenza che arriva al 45%. Su questo pendio è stata realizzata una pista da sci larga 60 metri con fondo in plastica, fornito dalla Neveplast di Nembro (Bergamo). Un ascensore e uno skilift permettono agli utenti di risalire. La struttura può accogliere fino a 200 sciatori.



Intorno alla pista sono stati piantati alberi e realizzati sentieri per jogging e mountain bike e aree picnic. Sul lato più alto dell'impianto c'è una parete artificiale d'arrampicata alta 85 metri, la più alta del mondo. L'offerta "turistica" del termovalorizzatore viene completata da un grande caffetteria con vista sul porto e da un ampio parcheggio, utilizzabile anche per eventi di pattinaggio. (ANSA).