Costa, la sindaca Raggi non è stata lasciata sola

La sindaca di Roma Virginia Raggi non è stata lasciata sola. Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa risponde sulla situazione rifiuti nella Capitale. Il ministro cita la cabina di regia tra ministero, Comune e Regione che si riunisce ogni settimana sulla questione, facendo presente che ci sono gli atti a dimostrarlo. "Ogni settimana o 10 giorni abbiamo la cabina di regia tecnica - osserva Costa - non si è mai interrotta neanche a Ferragosto. Ministero dell'Ambiente, Comune di Roma e Regione Lazio si vedono ed è un fatto. Ci sono gli atti firmati". "Ma - rileva - la cabina di regia ha una valenza tecnica", e cioè capire "dove si possono conferire" i rifiuti, "come si può raccoglierli, quali sono gli spazi, le necessità di portarli fuori regione su cui abbiamo concluso il lodo, io con l'Abruzzo e la Regione Lazio con le Marche. Quindi andranno per un trattamento intermedio in Abruzzo e nelle Marche più di 30mila tonnellate". La sindaca è stata lasciata sola? "Non è così - conclude Costa - ho le carte firmate da tutti i componenti della cabina di regia tecnica".



"La vicenda Ama che non dipende né dalla Regione né dal ministero. Io ho chiesto una cabina di regia politica, senza lasciare solo nessuno, appena si insedia il nuovo ad"; anche "perché stiamo ragionando per definire un'ordinanza che tenga conto anche di queste vicende e che vada oltre il 15 ottobre" (cioè oltre il termine di scadenza della precedente messa in piedi per il ripristino della situazione rifiuti) ha aggiunto il ministro dell'Ambiente parlando della spazzatura a Roma. "La vicenda di Roma - ha rilevato il ministro - sta a cuore a tutti".



Qualcosa su Roma nel decreto Clima? "Lo stiamo negoziando in queste ore" ha risposto Costa sulla possibilità che possa trovare spazio qualche norma ad hoc nel decreto ormai prossimo ad approdare in Consiglio dei ministri.



Parlando della norma sull’end of waste, cioè sulle regole che definiscono la cessazione della qualifica di rifiuti attese dalla filiera dell’industria dell’economia circolare, “Ci siamo vicinissimi, incrociamo le dita. Vicinissimi a un buon accordo, un accordo da arco costituzionale perché era richiesto anche dalla precedente compagine di governo, da chi governava insieme a M5s, quindi anche dall'attuale opposizione. Maggioranza e opposizione saranno sicuramente d'accordo mi aspetto un voto unanime di tutti”. “L'importante - aggiunge - è che si faccia poi il merito se lo prende chi lo vuole. Io guardo alla soluzione del problema”. La norma dovrebbe essere inserita nel decreto Clima (dove c’era nell’ultima bozza un apposito spazio in bianco per accoglierla); ma sta anche prendendo corpo l’ipotesi di un suo spostamento nel provvedimento sulle imprese.