Ambiente: raccolte 2 tonnellate rifiuti in un km a Taranto

(ANSA) - TARANTO, 24 SET - L'associazione Plasticaqquà di Taranto, grazie all'aiuto di oltre 150 volontari e più di 20 gruppi ed associazioni, ha rimosso oltre 2 tonnellate di rifiuti in un solo km di costa, lungo la zona Circummarpiccolo.



L'iniziativa rientrava nell'ambito della manifestazione promossa dal World Cleanup Day, un'azione civica che ha visto coinvolti oltre 150 Paesi con un unico obietto: ripulire il mondo. I volontari hanno raccolto 8 sacchi di vetro, 45 sacchi di plastica/alluminio, 74 sacchi di rifiuti indifferenziati, 7 boe, 8 pneumatici, 5 bidoni e ancora un tubo in gomma di grandi dimensioni, il corpo di una chitarra elettrica, reti, cime e teli, una catasta di legname, diversi pali in ferro arrugginiti, una vasca in plastica, una siringa e una musicassetta. La maggior parte dei rifiuti raccolti, rendo noto l'associazione, era costituita da retine in plastica usate nella mitilicoltura, cordame, polistirolo e recipienti in plastica. Il gruppo da 6 anni si prende cura volontariamente delle spiagge e delle coste dei due mari. "L'azione di sensibilizzazione - è detto in una nota - ha riconsegnato ai cittadini una delle strade più suggestive del paesaggio tarantino: più pulita e di certo più adatta a piacevoli passeggiate tra i due seni del Mar Piccolo, tra ulivi secolari e la fugace vista degli uccelli acquatici presenti in zona". (ANSA).