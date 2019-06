Ponte Genova: Min.Ambiente, da noi nessuna lungaggine

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Stupisce sentir parlare di lungaggini in riferimento ai procedimenti autorizzativi per quanto riguarda la demolizione e rimozione delle macerie del ponte di Genova. Ricordiamo che proprio per velocizzare, è stata predisposta una VIA, valutazione di impatto ambientale, accelerata, che ha portato da circa 6-9 mesi a 30 giorni il periodo del rilascio". Così il Ministero dell'Ambiente in una nota risponde al ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ieri aveva dichiarato "pare che dal ministero dell'Ambiente ci siano lungaggini o ritardi per il recupero calcinacci".



"Uno staff dedicato presso il ministero dell'Ambiente ha incessantemente dialogato con le istituzioni locali, dialogo mai cessato - prosegue il comunicato -. Lo staff ha ripetutamente incontrato la Struttura Commissariale, e lo stesso Bucci, lavorando in sinergia per coniugare la velocità del processo di demolizione e ricostruzione con la massima tutela ambientale. I risultati sinora raggiunti sono il frutto di questa sinergia, e anche della necessaria interlocuzione con le istituzioni comunitarie curata proprio dallo staff del Ministero dell'Ambiente".



"Chiaramente - conclude la nota - nel momento in cui nelle macerie è stato trovato amianto, è stato necessario chiedere un parere a Ispra e predisporre il percorso più sicuro, per gli operai e per i cittadini. Non si confondano i tempi dilazionati, che assolutamente non corrispondono a questo caso, con le necessarie precauzioni per la salute pubblica". (ANSA).