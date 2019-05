Primo volo plastic free, Qantas elimina 100 mln di articoli

(ANSA) - SYDNEY - 9 MAG - Eliminare 100 milioni di articoli di plastica monouso entro la fine del prossimo anno, effettuando il primo volo al mondo libero da rifiuti, da Sydney a Adelaide.



E' l'obiettivo della Qantas, la compagnia di bandiera australiana che dopo estesi sondaggi fra i passeggeri, ha dato ieri il via a una campagna di correttezza ambientale. Il volo diventato plastic free produrrebbe normalmente 34 chili di rifiuti, ma in questo caso tutto ciò che è stato usato a bordo del Boeing 737-800 ha potuto essere riciclato o compostato. Per raggiungere il risultato, sono stati cambiati più di 1000 articoli, eliminando fra l'altro bustine di miele e marmellata, contenitori di latte a lunga conservazione, tovagliolini, bicchieri, stoviglie e vassoi. Al the e al caffè si aggiungeva latte fresco e sono state usate posate di amido di mais avvolte in bioclastica. Le carte di imbarco erano digitali e non stampate, mentre le etichette del bagaglio erano riutilizzabili.



Il Ceo di Qantas Domestic, Andrew David, ha detto che tutti i prodotti usati nel volo erano "in prova", per assicurare che gli standard di servizio non siano compromessi. "In questo volo vogliamo sperimentare i nostri prodotti, raffinare il trattamento dei rifiuti e ottenere feedback dai nostri clienti", ha aggiunto.



Altri cambiamenti in esame per i voli internazionali includono coperte assicurate con una striscia di cartone invece degli involucri di plastica, spazzolini da denti e dentifricio biodegradabili, oltre a una revisione ecologica dei kit da viaggio in prima classe e in business. Nei sondaggi dei passeggeri, l'eliminazione della plastica e la destinazione dei rifiuti erano emersi come l'iniziativa ambientale più importante che la Qantas potesse intraprendere. (ANSA)

