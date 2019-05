Arriva lo sgabello fatto con gli scarti del caffè

E' uno sgabello fatto con gli scarti del caffè a vincere il premio speciale del concorso SaloneSatellite Award organizzato all'interno del Salone Internazionale del Mobile di Milano. Il prodotto, vincitore di 5000 euro assegnato da Banca Intesa Sanpaolo è il Melbourne Movement di Ian Wong. Il riconoscimento è stato assegnato dalla Giuria Internazionale del SaloneSatellite Award per il prodotto che maggiormente ha rappresentato il tema della manifestazione "Food as a Design Object". Il progetto vincitore si chiama Re.Bean Coffee Stool del Melbourne Movement/ Kristen Wang (Australia). Re.Bean - precisa una nota- mira a esplorare soluzioni progettuali innovative per riutilizzare il materiale di scarto e trasformarlo in un complemento di arredo biodegradabile, grazie a ricerche e sperimentazioni legate alla sua fisicità. Il risultato della ricerca, viene spiegato dagli ideatori, è un prodotto riciclabile e biodegradabile realizzato con un prodotto ottenuto dal riciclo di sacchetti di caffè in grani e rifiuti macinati del caffè con leganti naturali provenienti da rifiuti di origine animale. E' inoltre riutilizzabile (il metodo di colata dello stampo viene utilizzato per ottimizzarne il riutilizzo) ed è ecologico: i rifiuti macinati del caffè vengono raccolti e lavorati localmente.