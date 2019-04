Per il riciclo servono investimenti per 10 miliardi

"Servono 10 miliardi di euro di investimenti in impianti di riciclo, recupero e smaltimento nei prossimi 15 anni per raggiungere gli obiettivi dell'economia circolare". E' il dato che emerge dal rapporto 'Per una Strategia nazionale dei rifiuti', presentato a Roma da Fise Assoambiente (Associazione delle imprese di igiene urbana, riciclo, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali ed attività di bonifica), secondo cui "per non perdere questa opportunità di crescita in termini economici e di sostenibilità ambientale è ora di definire su scala nazionale una 'Strategia per la gestione rifiuti' di lungo periodo che indirizzi tutto il sistema pubblico e gli operatori privati nella stessa direzione". "Per cogliere la sfida europea dell'economia circolare (65% di riciclo effettivo e 10% in discarica al 2035 per i rifiuti urbani) - viene spiegato - occorrerà aumentare sensibilmente la raccolta differenziata (fino all'80%) e la capacità di riciclo (più 4 milioni di tonnellate) del nostro Paese, limitando il tasso di conferimento in discarica e innalzando al 25% la percentuale di valorizzazione energetica dei rifiuti al fine di chiudere il ciclo".