Ministero Ambiente patrocinerà solo eventi 'plastic free'

Per ottenere il patrocinio del ministero dell'Ambiente, un evento dovrà essere 'plastic free', cioè privo di plastica usa e getta. Lo ha annunciato in un comunicato lo stesso ministro, Sergio Costa (M5S).



"Lanciamo un altro piccolo ma importante segnale, che sia da stimolo per molte realtà a trovare soluzioni alternative alla plastica monouso - ha scritto Costa -. Una scelta di continuità con il percorso intrapreso finora, che ha visto l'eliminazione della plastica monouso dal Ministero, insieme alla sfida lanciata e fortunatamente accolta da moltissime istituzioni e organizzazioni, sia pubbliche che private. Adesso abbiamo deciso di fare un piccolo passo in più, chiedendo che il nostro patrocinio diventi un simbolo "plastic free" ovunque sia visibile il nostro logo".



"Per questo motivo - ha concluso Costa - d'ora in poi per ottenere il nostro patrocino sarà necessario seguire questa buona pratica, eliminando la plastica dai propri eventi. Nel dettaglio la novità riguarda l'aggiunta, tra i requisiti da soddisfare per la presentazione delle richieste, dell'opzione 'essere "Plastic Free" nel caso si tratti di eventi pubblici'.



Gli interessati al patrocinio dovranno infatti compilare un apposito modulo di dichiarazione di essere assolutamente liberi dall'utilizzo di plastica monouso, pena il diniego del patrocinio e dell'utilizzo del logo Minambiente".