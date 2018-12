Rogo Roma: Ispra, impatto su gestione rifiuti a breve

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - "Una volta che l'incendio sarà spento si potranno verificare meglio le cause, ma anche le conseguenze che ritengo avranno un impatto sul ciclo dei rifiuti nella città di Roma nei prossimi giorni. Ma, questo lo potremo accertare solo nelle prossime ore". Lo afferma il presidente dell'Ispra, Stefano Laporta parlando del rogo all'impianto rifiuti a Roma.



"L'incendio è grave - spiega Laporta, a margine di una conferenza, ricordando l'arrivo delle festività natalizie - ma quello che preoccupa sarà la gestione del ciclo dei rifiuti a Roma nei prossimi giorni".



In ogni caso al momento l'aria non sembrerebbe inquinata. Secondo quanto si apprende le prime misurazioni effettuate da Arpa Lazio nelle tre centraline vicine al Tmb Salario non hanno registrato valori fuori norma. E' quanto emerge dalla cabina di regia convocata dal Campidoglio e in corso al Tmb Salario.(ANSA).





TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE: