Micillo, gli inceneritori possono essere messi da parte

"I dieci inceneritori previsti dallo Sblocca Italia possono essere messi da parte, per dare respiro alle aziende dell'economia circolare, che fatturano 88 miliardi di euro". Lo ha detto il sottosegretario all'Ambiente Salvatore Micillo (M5S), intervendo a Roma a un convegno dell'Enea.



"Ci sono Comuni che arrivano al 70-80% di differenziata - ha aggiunto Micillo -. Parlare ancora di termovalorizzatori che nessuno usa più è un ostacolo alla differenziata che vogliamo incentivare". Per Micillo, anche per il 30% che non viene raccolto con la differenziata "ci sono trattamenti meccanici manuali che permettono di riciclare anche la parte indifferenziata".