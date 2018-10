Rifiuti: Gava, il Sistri chiude definitivamente

Il Sistri, "il contestatissimo sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali, chiude definitivamente i battenti". Lo ha confermato oggi a Brescia il sottosegretario all'Ambiente Vannia Gava. "Oggi ho avuto il piacere, l'onore ed anche il dovere - afferma Gava - di confrontarmi con gli imprenditori italiani sul futuro dell'economia circolare. Nel corso l'incontro organizzato da Confindustria ho, con grande soddisfazione, annunciato la morte definitiva del Sistri, un sistema complicato e distorto che ha fatto solo danni". "Nel decreto semplificazioni che stiamo scrivendo - spiega inoltre il sottosegretario - nascerà un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti più efficace, più semplice meno costoso".



All'inizio di ottobre, il ministro dell'Ambiente Sergio Costa aveva annunciato che a fine anno "sarà chiuso l'attuale Sistri per la tracciabilita dei rifiuti industriali, per aprire il nuovo in primavera". "Permetterà alle aziende - aveva aggiunto - di avere procedure più snelle ed economiche".