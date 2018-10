La CO2 diventa additivo per cemento, al via progetto a Torino

TORINO - L'anidride carbonica prodotta nei cementifici non immessa in atmosfera ma trasformata in elemento per gli additivi che aumentano le prestazioni del cemento. E una piattaforma per il trattamento dei rifiuti organici per produrre sostanze chimiche green. Recode e Engicoin sono i primi progetti allo studio dell'ultimo nato all'Environment park di Torino, il Center for Sustainable Future Technologies dell'Istituto Italiano di Tecnologia, nel quale opereranno 27 ricercatori e 18 dottorandi oltre a ricercatori affiliati del Politecnico, borsisti e tesisti.



Un nuovo tassello per la costruzione del 'miglio dell'energia e della sostenibilità' che parte dal Politecnico e arriva a Envipark. Obiettivo del laboratorio, sviluppare progetti per ridurre l'emissione di CO2 e migliorare l'efficienza dell'utilizzo delle energie alternative e delle materie prime in un'ottica di economia circolare. Per il progetto Recode il centro di Torino si occupa della fase di testing mentre l'impianto pilota sarà ad Atene.