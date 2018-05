Per nozze Harry e Meghan in regalo bottiglie royal edition

Per il matrimonio più atteso di quest'anno, quello del 19 maggio fra il principe Harry d'Inghilterra e l'attrice statunitense Meghan Markle nella cappella di St.George al castello di Windsor, i regali saranno all'insegna della solidarietà. La coppia reale ha chiesto infatti ai propri ospiti che i ricavi delle vendite verranno donati a Surfers Against Sewage (Surfisti contro i liquami), organizzazione ambientalista non profit con base nel Regno Unito che si batte per la protezione di mari, spiagge e fauna selvatica.



Per l'occasione è stata creata un'edizione limitata di bottiglie riutilizzabili ispirata ai cappelli icona della famiglia reale. Le bottiglie per la Royal Edition hanno tappi davvero glamour: un set di cinque cappelli in miniatura tutti 100% riciclabili, realizzati con stampante 3D di ultima generazione. A pensare a questo regalo è stata SodaStream, il marchio per la preparazione domestica di acqua frizzante e bevande gasate, da sempre impegnato nella lotta all'inquinamento da plastica dei mari. La Royal Edition sarà acquistabile tramite un'asta online su royalsodastream.com da tutti i fan della famiglia reale nel mondo.