Lotta di McDonald's a rifiuti, imballaggi green entro il 2025

ROMA - Svolta green per McDonald's, con due nuovi obiettivi a livello globale per migliorare il packaging e ridurre gli sprechi.



Entro il 2025, il 100% delle confezioni in cui offre ai consumatori i prodotti proverrà da fonti rinnovabili, riciclate o con certificazione della provenienza da aree non sottoposte a deforestazione (con preferenza per Fsc Forest Stewardship Council) e, inoltre, tutti i ristoranti McDonald's potranno riciclare questi imballaggi.



"Pur nella consapevolezza delle grandi differenze esistenti tra le infrastrutture, le normative e i comportamenti dei consumatori nelle diverse città e Paesi del mondo in materia di riciclaggio, l'azienda - spiega in un comunicato - intende impegnarsi nel rivestire un ruolo attivo nella ricerca delle soluzioni più efficienti e nel promuovere il cambiamento".



"Siamo la maggiore catena di ristorazione nel mondo e per questo abbiamo la responsabilità di dare il buon esempio, realizzando cambiamenti che abbiano un impatto rilevante a livello globale", ha commentato Francesca DeBiase, Chief Supply Chain and Sustainability Officer di McDonald's. "I nostri consumatori ci dicono che lo spreco degli imballaggi è il primo tema di sostenibilità che vorrebbero vederci affrontare".



Collaborando con esperti del settore, istituzioni locali e associazioni ambientaliste, il gruppo di ristorazione realizzerà "confezioni più intelligenti, implementerà nuovi programmi di riciclaggio e di misurazione, promuovendo al tempo stesso la consapevolezza ambientale tra clienti e dipendenti".



L'impegno di McDonald's per la sostenibilità degli imballaggi risale a circa 25 anni fa, con l'avvio della partnership con Edf (Environmental Defense Fund) che in 10 anni ha permesso di eliminare oltre 136 milioni di chilogrammi di imballaggi, di riciclare un milione di tonnellate di scatole in cartone ondulato e di ridurre i rifiuti del 30%. Attualmente, il 50% degli imballaggi destinati ai clienti di McDonald's proviene da fonti rinnovabili, riciclate o certificate e il 64% degli imballaggi in carta è ricavato da fonti certificate o riciclate.