Coronavirus: associazioni ambientaliste online con libri e film green

L'emergenza coronavirus, dovendo rimanere tanto in casa, ci porta a fare i conti anche con il tempo. Le associazioni ambientaliste lanciano una serie di iniziative per occupare le giornate.



Legambiente lancia "iorestoacasa.legambiente.it", un sito web che raccoglie letture, approfondimenti, dossier e dirette web di eventi nazionali realizzati dall'associazione ambientalista, ma anche buone pratiche, giochi per bambini, curiosità che spaziano da frutta e ortaggi di stagione alle ricette culinarie come l'E-book Campania Terra dei Cuochi. E poi, fa sapere ancora l'associazione ambientalista, non possono mancare le grandi inchieste ambientali realizzate da Nuova Ecologia - C'erano una volta i ghiacciai, Post Sisma dalla parte di chi resiste, Mal D'Africa - e per gli amanti di musica e film c'è anche una ricca playlist di canzoni green e film. Da "A Hard Rain's A-Gonna Fall" di Bob Dylan a "Mother Nature's Son" dei Beatles a "Picnic all'inferno" di Piero Pelù. Per la sezione ecocineforum, il sito raccoglie documentari e film d'animazione e poi una selezione di video naturalistici, realizzati nell'ambito di progetti life che vede impegnata anche l'associazione ambientalista, come quello dedicato alla Scarpetta di Venere. Tra le altre clip caricate sul portale: "Droni per la vigilanza ambientale", "#ChangeClimateChange, cambiamo il cambiamento climatico!", e poi la "Canzone circolare" di Elio e le Storie Tese.