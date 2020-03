Consorzio pianterà 'foresta aziendale' in 4 paesi

Una 'foresta aziendale' acquistando e piantando, tramite il servizio offerto dalla piattaforma Treedom, 154 alberi in quattro diversi paesi del mondo. Il progetto è del consorzio bolognese Cns (consorzio nazionale servizi società cooperativa) specializzato nella fornitura di servizi alle associate, che in occasione dell'assemblea dei soci ha donato ad ognuno un gadget nominativo a forma di albero, per "affermare le radici che, grazie al loro contributo, si estendono su tutto il territorio italiano".



Gli alberi saranno piantati in Camerun, Ecuador, Kenya, ed Honduras e sono nativi o in rispetto della biodiversità dei diversi territori. L'intento - spiega un nota - nasce dalla volontà di stimolare, attraverso gesti simbolici, una riflessione più ampia su un concreto impegno ambientale, coinvolgendo tutti i soci e la filiera del consorzio. Una narrazione di cui gli stessi alberi si fanno ambasciatori, nel rispetto degli obiettivi di sviluppo sostenibile declinati nell'Agenda Onu 2030.