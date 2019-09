Nate in Sardegna 74 tartarughe marine Caretta Caretta

(ANSA) - CAGLIARI, 20 SET - Lieto evento a Cala Sinzias, nel territorio di Castiadas, sulla costa sud orientale della Sardegna. Durante la notte sono nate 74 tartarughe Caretta Caretta che hanno poi preso il mare. La notizia è stata diffusa sui social dall'Area Marina protetta di Capo Carbonara: "74 piccoli di tartaruga Caretta caretta sono nati tra le 22.30 e le 24 circa del 19 settembre dal nido neo-identificato in una porzione di spiaggia dello stabilimento Lido Tamatete", scrivono su Facebook i responsabili dell'Area marina.



Sul posto sono intervenuti lo staff dell'Area marina Protetta Capo Carbonara, insieme al personale della Capitaneria di porto di Villasimius e il Corpo forestale.



"Presenti alla nascita e alla marcia dei neonati sino all'acqua anche il titolare e lo staff dello stabilimento, che con il loro prezioso supporto hanno permesso anche l'identificazione della camera del nido - spiegano ancora gli esperti -. Il nido è stato messo in sicurezza e sarà monitorato per i prossimi giorni fino all'ispezione della camera".(ANSA).