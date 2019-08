Sos coralli, in Italia summit di esperti per simposio mondiale

Coralli e barriere coralline, anche fossili, al centro di un simposio internazionale che per la prima volta, dal 1971, si tiene in Italia: l'appuntamento per scienziati ed esperti di caratura mondiale è a Modena dal 3 al 6 settembre. Unimore ospiterà la 13/a edizione dell'"International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera". Geologi, paleontologi e biologi marini, esperti di coralli, si incontreranno per illustrare e discutere gli ultimi risultati delle ricerche su alcuni degli ecosistemi più ricchi e diversificati dell'ambiente marino, ma anche tra i più a rischio a causa di cambiamenti climatici e acidificazione degli oceani.



Tra i partecipanti, provenienti da 23 Paesi, il professor John Pandolfi dell'Università australiana del Queensland, tra i massimi esperti mondiali di barriere coralline. Sarà lui a tenere l'intervento di apertura del congresso.



Il simposio si svolge ogni quattro anni a partire dalla prima edizione nel 1971 a Novosibirsk in Russia. Prima di Modena lo hanno ospitato Parigi, Varsavia, Washington, Brisbane, Münster, Madrid, Sendai, Graz, San Pietroburgo, Liegi e Muscat.