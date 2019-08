Ferragosto: carabinieri forestali tutelano ambiente Marche

(ANSA) - ANCONA, 14 AGO - Come ogni anno, il giorno di Ferragosto saranno intensificati i servizi di vigilanza e presidio del territorio per garantire la sicurezza dei cittadini: in campo 45 pattuglie di Carabinieri Forestali, impegnati in particolare nei territori montani, nelle aree protette, nelle zone costiere ad elevato valore naturalistico. Le Centrale Operativa dei Carabinieri, come sempre, risponderà anche alle segnalazioni dei cittadini al numero di emergenza ambientale 1515.



I servizi saranno svolti prioritariamente nelle aree protette, tra cui il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, il Parco Regionale del Monte Conero, la Gola della Rossa - Frasassi, Monte San Bartolo, Sasso Simone e Simoncello che saranno interessate da un massiccio afflusso turistico.



Tra le principali attività che i Carabinieri Forestali stanno svolgendo in questi giorni è la prevenzione di comportamenti potenzialmente pericolosi per l'innesco di incendi boschivi, come l'accensione di fuochi all'aperto. (ANSA).