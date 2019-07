Ricostruito Dna drago Komodo, lucertola più grande al mondo

(ANSA) - FIRENZE, 30 LUG - Sopporta la fatica quasi fosse un mammifero, ha un olfatto migliore di qualsiasi altro rettile e una saliva velenosa che lo colloca non troppo distante dai serpenti. Sono queste alcune delle evidenze che hanno trovato riscontro nel sequenziamento e nell'analisi dell'intero genoma del drago di Komodo, la più grande lucertola al mondo confinata su cinque isole del sudest indonesiano. L'identikit del Dna del super rettile - in età adulta può raggiungere una lunghezza di 3 metri e un peso di oltre ottanta chilogrammi - è stato ricostruito tra un team internazionale di ricercatori del quale hanno fatto parte anche studiosi dell'Università di Firenze e Padova. I risultati del lavoro, coordinato dall'Università della California, sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Nature Ecology & Evolution ed evidenziano i possibili adattamenti genomici di questo rettile assimilabile, nell'immaginario collettivo, a un drago per taglia e aggressività.