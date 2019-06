Parte Parchixilclima, 85 milioni a 23 parchi per ridurre CO2

Ottantacinque milioni di euro per interventi di riduzione delle emissioni di CO2 e di adattamento ai cambiamenti climatici: è la cifra stanziata dal Ministero dell'Ambiente per la campagna #ParchixilClima e la biodiversità destinata ai 23 Parchi nazionali italiani. Per l'Ente Parco Nazionale del Circeo sono a disposizione circa 3 milioni di euro. Entro il 2 agosto, si legge in una nota del ministero, anche il Parco del Circeo valuterà e presenterà progetti che abbiano attinenza ad interventi di efficienza energetica degli immobili propri e dei Comuni inseriti nel perimetro dell'area protetta, impianti di piccola dimensione di produzione di energia da fonti rinnovabili, infrastrutture e servizi di mobilità sostenibile, riforestazione e rimboschimento sostenibile. Tutti coerenti e finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti Parco nazionali. "Questo bando - ha dichiarato il direttore del Parco del Circeo Paolo Cassola - rappresenta anche per il nostro Ente e il suo territorio un segnale importante, una concreta opportunità per portare beneficio sulla criticità legata ai cambiamenti climatici, creando una ricaduta diretta positiva sulle comunità che abitano e frequentano il Parco del Circeo". "Non dimentichiamo - ha aggiunto - che già con il fatto di esserci ed essere protetto questa area di 8mila ettari permette di fissare circa 400mila tonnellate di CO2, un'azione fondamentale per la nostra salute e quella del nostro pianeta". "Non ci faremo sfuggire quindi questa occasione di finanziamento e gli uffici sono già al lavoro - conclude Cassola - ci stiamo in particolare concentrando, in collaborazione con i Comuni, su una rete di piste ciclopedonabili all'interno dell'area protetta e sulla realizzazione di interventi di gestione forestale sostenibile, in particolare per il potenziamento dell'attività antincendio boschivo".