Scoperto il segreto che fa resistere le piante alla siccità

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Scoperto il segreto che permette alle piante di affrontare la siccità: si basa sul sistema di segnali con il quale la pianta riconosce i pericoli e lancia l'allarme.



La scoperta, italiana, è pubblicata sulla rivista Nature Plants dal gruppo dell'università di Padova coordinato da Lorella Navazio e Ildiko Szabo.



"Le piante capiscono i cambiamenti che si verificano intorno a loro, attraverso dei messaggeri, come il calcio", ha spiegato all'ANSA Navazio. Per questo, prosegue, "abbiamo fatto uno studio sui canali di calcio che si trovano negli organelli fondamentali per la fotosintesi, i cloroplasti". I ricercatori hanno capito in questo modo che queste strutture interne alla cellula "aiutano le piante ad adattarsi ai cambiamenti climatici, in particolare allo stress idrico causato dalla carenza d'acqua, agendo un po' come dei sensori delle condizioni ambientali avverse".