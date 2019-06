Giornata Ambiente: Coldiretti, scomparsi 3 frutti su 4

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - Scomparse dalla tavola in Italia tre varietà di frutta su quattro nell'ultimo secolo, ma la perdita di biodiversità riguarda l'intero sistema agricolo e di allevamento con il rischio di estinzione che si estende dalle piante coltivate agli animali allevati. A sostenerlo è Coldiretti in occasione della giornata mondiale dell'Ambiente celebrata dalle Nazioni Unite il 5 giugno. "In Italia nel secolo scorso - spiega una nota dell'organizzazione agricola - si contavano 8.000 varietà di frutta, mentre oggi si arriva a poco meno di 2.000 e di queste ben 1.500 sono considerate a rischio di scomparsa anche per effetto dei moderni sistemi della distribuzione commerciale che privilegiano le grandi quantità e la standardizzazione dell'offerta". Coldiretti afferma inoltre che "l'omologazione e la standardizzazione delle produzioni a livello internazionale mettono a rischio anche gli antichi semi della tradizione italiana sapientemente custoditi per anni da generazioni di agricoltori".