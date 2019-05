Parco San Rossore aderisce al Santuario dei cetacei

(ANSA) - PISA, 07 MAG - Il Parco regionale di San Rossore, Migliarino e Massaciuccoli, tra le province di Pisa e Lucca, aderisce al Santuario dei cetacei e sottoscrive l'accordo di partenariato Pelagos che comprende l'adesione di oltre cento Comuni costieri tra Italia e Francia. Il parco comprende 30 chilometri di costa tra Calambrone e Viareggio e anche l'area marina protetta delle Secche delle Meloria, al largo di Livorno.



Il Santuario Pelagos, si ricorda, è stato istituito "per proteggere balene, delfini e in generale le specie marine", in un'area di 87mila chilometri quadrati tra il mar Ligure e il mar Tirreno affacciati sulle coste francesi, monegasche e italiane che interessano le regioni Provenza, Alpi Marittime, Costa Azzurra, Liguria, Toscana, Corsica e Sardegna. Il Parco, si spiega ancora, "collaborerà con i Comuni costieri per la valorizzazione e la promozione di Pelagos e per il contrasto agli sversamenti in mare, per potenziare le azioni pedagogiche di informazione, educazione e diffusione delle conoscenze.



Azioni che si aggiungono al monitoraggio della presenza dei cetacei e delle tartarughe marine, al servizio di turismo naturalistico per ampliare la conoscenza dei mammiferi marini del mar Tirreno, alla valutazione dello stato di conservazione dei cetacei nell'area marina protetta, al consolidamento delle conoscenze scientifiche per una corretta strategia di gestione e protezione delle specie anche in relazione alla pesca".(ANSA).





