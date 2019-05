Slow Food, per 1 specie su 8 è allarme estinzione

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - Un milione di piante e animali, una specie su otto, scompariranno dal pianeta in poco tempo e la salute degli ecosistemi si sta deteriorando più velocemente che mai. L'allarme arriva dalle Nazioni Unite con la Piattaforma intergovernativa scientifico-politica sulla biodiversità e gli ecosistemi (Ipbes) riunita a Parigi dal 29 aprile a oggi quando ha reso pubblico l'esito di tre anni di ricerche sullo stato della biodiversità. "Le più importanti istituzioni del mondo si stanno rendendo conto di una situazione drammatica che Slow Food denuncia da oltre vent'anni", sottolinea Carlo Petrini, presidente di Slow Food. "Negli ultimi 70 anni - lamenta Petrini - - abbiamo distrutto i tre quarti dell'agrobiodiversità che i contadini avevano selezionato nei 10.000 anni precedenti.



Lo scenario descritto è molto grave: la perdita di specie, razze e habitat naturali è pesantissima. Non abbiamo più tempo ma abbiamo uno strumento efficace con cui possiamo cambiare la situazione: il nostro cibo quotidiano. Cambiando le nostre scelte alimentari possiamo fare molto per salvare il suolo, le acque, l'intero pianeta".



La biodiversità secondo Slow Food è una risposta concreta a emergenze ed esigenze quotidiane come il cambiamento climatico.



Per questo negli anni Slow Food ha catalogato oltre 5000 prodotti da salvare con l'Arca del Gusto, ha avviato oltre 500 progetti a sostegno di contadini, pastori, pescatori (Presìdi), ha illustrato il valore della biodiversità attraverso gli orti, le reti di cuochi, gli eventi, l'educazione.(ANSA).





