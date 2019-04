Corte Ue respinge ricorso Italia su quote pesce spada

(ANSA) - BRUXELLES, 30 APR - La Corte di giustizia Ue ha respinto il ricorso dell'Italia contro la decisione che nel 2017 ha fissato quote di pesca per il pesce spada. Secondo l'Italia il regolamento impugnato era troppo limitativo delle possibilità di pesca nel Mediterraneo. Per la Corte invece le misure adottate dal Consiglio Ue hanno solide motivazioni, sono proporzionate e non contrastano con l'interesse dell'Unione di garantire lo sfruttamento e la gestione sostenibili delle risorse biologiche marine.(ANSA).





