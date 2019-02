Costa, i Comuni stanzino fondi per la gestione degli alberi

"L'alberatura isolata è di competenza comunale, e va controllata dagli uffici parchi e giardini dei Comuni. Occorre mettere queste risorse nel bilancio comunale.



L'evento eccezionale rimane eccezionale, ma l'ordinarietà ci deve consentire di dire che gli alberi non crollano. La manutenzione ordinaria significa di non doverla poi fare straordinaria. Non è una vicenda legata a Roma, Napoli o Milano, è un discorso generale. Io li metterei i soldi in bilancio". Lo ha detto oggi a Roma il ministro dell'Ambiente, il pentastellato Sergio Costa, a margine della presentazione della Giornata del risparmio energetico "M'illumino di meno", venerdì 1/o marzo.