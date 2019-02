Allarme biodiversità, a rischio il futuro nostri alimenti

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Il 24% di quasi 4.000 specie di cibo selvatico - principalmente piante, pesci e mammiferi - sta diminuendo in 91 Paesi. La biodiversità alla base dei nostri sistemi alimentari sta scomparendo, mettendo a rischio il futuro dei nostri alimenti, dei mezzi di sussistenza, della salute umana e dell'ambiente. E' il grido d'allarme lanciato oggi dalla Fao che ha presentato ''Il rapporto sullo Stato della biodiversità mondiale per l'alimentazione e l'agricoltura'' che denuncia anche l'aumento di stock ittici sovra-sfruttati. Con biodiversità s'intendono tutte le piante e gli animali - selvatici e domestici - che forniscono cibo, mangimi, carburante e fibre. "Una volta perduta - avverte il Rapporto Fao - la biodiversità alimentare e agricola non può essere recuperata".



Delle circa 6.000 specie di piante coltivate per il cibo, meno di 200 contribuiscono in modo sostanziale alla produzione alimentare globale e solo nove rappresentano il 66% della produzione totale. La produzione mondiale di bestiame si basa su circa 40 specie animali: un piccolo gruppo fornisce la stragrande maggioranza di carne, latte e uova. E delle 7.745 razze di bestiame locali, il 26% è a rischio d'estinzione. Quasi un terzo degli stock ittici è sovra-sfruttato, più della metà ha raggiunto il limite sostenibile. "La biodiversità è fondamentale per la salvaguardia della sicurezza alimentare globale. Dobbiamo usarla in modo sostenibile, per rispondere meglio alle crescenti sfide del cambiamento climatico e produrre cibo senza danneggiare l'ambiente", conclude il Dg della Fao, José Graziano da Silva.(ANSA).





TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE: