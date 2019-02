In Umbria la prima oasi naturale del Fondo forestale

Uno scenario da favola, dove giocano i lupi e nidificano le aquile reali, crescono le querce e fioriscono i maggiociondoli: questa è la Valnerina, nel cuore dell'Umbria, un'area boschiva tagliata al centro dal fiume Nera, che sfocia nelle Cascate delle Marmore. E proprio in Valnerina il Fondo Forestale Italiano - Onlus nata per combattere i cambiamenti climatici e proteggere la biodiversità creando nuove foreste e conservando quelle esistenti - intende acquistare un'area di 15 ettari, nella quale creare un'Oasi Naturale, dove gli alberi non verranno mai tagliati e avranno il tempo di crescere secondo le loro dinamiche naturali.



Per questo obiettivo c'è una campagna di crowdfunding attiva sulla piattaforma Produzioni dal Basso che servirà a raccogliere la cifra necessaria per l'acquisto della foresta e i lavori successivi di riqualificazione dell'area. Il progetto prevede la piantagione di nuovi arbusti per aumentare la biodiversità e offrire riparo e nutrimento alla fauna selvatica. Una parte della riserva, attraversata da una strada in terra battuta facilmente percorribile, verrà invece trasformata in un percorso didattico con informazioni sulla fauna e la flora locali, in un'ottica di promozione dell'educazione ambientale. Infine, una piccola area di 2.000 metri quadri lungo il corso del fiume Nera sarà invece riforestata con le specie arboree adeguate al territorio.



Il progetto si inserisce nell'ambito della mission che porta avanti il Fondo Forestale Italiano: costituire sul suolo italiano un fondo inalienabile di terreni in corso di rinaturalizzazione o coperti da foreste e lasciati alla loro evoluzione naturale. Scopo del Fondo Forestale Italiano è di proteggere le foreste dai tagli, dagli incendi e da qualunque interferenza le possa danneggiare, nella consapevolezza del loro ruolo fondamentale per la salute del pianeta e di tutto gli animali che lo abitano, inclusi gli esseri umani.