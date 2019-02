Pronto il primo orto botanico virtuale

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - Pronto il primo, imponente, orto botanico virtuale: raccoglie 761 campioni e 350 mappe genetiche delle piante del 'vero' Orto botanico cinese di Ruili (vicino al confine con la Birmania) ed è stato realizzato dalla Banca Genetica Nazionale della Cina, sotto la guida di Huan Liu, come si spiega su GigaScience journal. Finora è stato sequenziato il genoma di 350 piante terrestri (il triplo di quelli finora disponibili), ma l'obiettivo del progetto è arrivare a sequenziarne ben 10mila, per capire l'evoluzione dei principali rami dell'albero della vita ed avere l'intero giardino botanico in formato digitale. I ricercatori cinesi hanno raccolto e sequenziato 761 campioni, che rappresentano 689 specie di piante di 137 famiglie e 49 ordini. L'Orto botanico di Ruili è nato per proteggere le specie vegetali cinesi a rischio di estinzione e quelle endemiche, anche con raccolte di semi. Si tratta del primo tentativo scientifico e sistematico al mondo di digitalizzare un intero orto botanico basandosi sulla genomica e le informazioni raccolte dai campioni. Fondato nel 2002, l'Orto botanico di Ruili ospita al suo interno oltre 1.200 specie di piante native e può essere esplorato anche con tour virtuali su internet. I ricercatori hanno prodotto 54 terabyte di dati sequenziati, comprensivi del Dna, l'identificazione delle specie, le immagini digitalizzate dei campioni, oltre ad un erbario da conservare nella Nuova banca genetica nazionale cinese a Shenzhen. Finora, di 761 campioni, le sequenze e i dati dei cloroplasti (gli organelli cellulari dove avviene la fotosintesi) hanno permesso di identificare 257 specie e 504 famiglie di piante. "La descrizione genetica - commenta Liu - ci darà un sacco di dati importanti e sarà utile nei futuri studi sull'ecologia e la biodiversità a livello molecolare".(ANSA).





