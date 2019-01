Smog, misure di emergenza in 5 province fino al 7 gennaio

BOLOGNA - A partire da venerdì 4 gennaio e fino lunedì 7 gennaio 2019 compreso saranno in vigore le misure emergenziali antismog nelle province di Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Ravenna e Rimini. Per la provincia di Piacenza per oggi, 3 gennaio, si prevedono condizioni favorevoli alla dispersione, pertanto non sono più attive le misure emergenziali. La provincia di Parma, infine, rimane nello stato non emergenziale, così come Bologna e Forlì-Cesena.



E' il punto della situazione pubblicato da Arpae: l'impulso di aria fredda e secca giunto sulla regione nella seconda parte del 2 gennaio non è stato sufficientemente efficace per rimuovere gli inquinanti, mantenendo una situazione di superamento del limite giornaliero di PM10 in gran parte del territorio regionale.