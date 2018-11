Xylella: in Spagna primo albiccocco infetto in Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 14 NOV - E' stato trovato in Spagna il primo albicocco europeo infetto da xylella fastidiosa. Ne danno notizia le autorità della provincia di Alicante, costa Est del Paese, dove il batterio fino a oggi aveva colpito solo mandorli.



Intanto la Commissione europea ha pubblicato i risultati dell'audit condotto in Spagna sull'applicazione delle misure anti-xylella. Mentre le misure Ue sono applicate per il focolaio delle Baleari, per quanto riguarda l'epidemia di Alicante, si registra un considerevole arretrato nel numero di campioni ancora da sottoporre a test, e notevoli ritardi nell'attuazione delle misure di eradicazione. Gli ulivi, inoltre, sebbene siano nella lista di piante ospiti della legislazione Ue, non vengono tagliati quando si trovano entro il raggio di 100 metri delle piante infette e le altre specie ospiti non vengono distrutte in modo appropriato.



Lacune che fanno concludere agli ispettori Ue che "il rischio di un'ulteriore diffusione della malattia è elevato".(ANSA).





