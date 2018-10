Domani si celebra la Giornata mondiale dei fertilizzanti

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Su celebra domani 13 ottobre il Global Fertilizer Day, la Giornata Mondiale dei fertilizzanti, l'appuntamento nato per evidenziare il ruolo fondamentale di questi prodotti per soddisfare il fabbisogno nutrizionale del pianeta. A ricordarlo è Assofertilizzanti, nel far sapere che nel 1960 un ettaro di terra nutriva due persone che diventeranno cinque nel 2025; e proprio grazie ai fertilizzanti oggi è possibile incrementare la produzione agricola fino al 75%.



Fattori trainanti sono quindi i mezzi tecnici che permettono di creare, ricostituire, conservare o aumentare la fertilità del terreno garantendo così derrate abbondanti. "L'unica soluzione per preservare la fertilità del terreno, e quindi di garantire all'agricoltura raccolti adeguati - afferma il presidente di Federchimica-Assofertilizzanti, Giovanni Toffoli - è reintegrare, attraverso l'uso dei fertilizzanti, gli elementi nutritivi prelevati dalle colture; per vivere e crescere le piante assorbono dal suolo gli elementi nutritivi che non sono però illimitati e che, con il passare del tempo, tendono a esaurirsi". (ANSA).