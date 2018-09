Geoparchi Unesco di tutto il mondo riuniti in Trentino

Sono in arrivo a Madonna di Campiglio, in Trentino, i rappresentanti dei Geoparchi, 140 in tutto il mondo, ma anche di enti come università, aziende private e enti pubblici per l'ottava Conferenza nazionale dei geoparchi mondiali Unesco, in programma fino al 14 settembre. Il numero massimo stabilito di 850 iscrizioni è stato raggiunto un mese prima della chiusura dei termini e complessivamente questo evento vedrà l'adesione a vario titolo di 1.000 partecipanti. Saranno dunque rappresentate 64 nazioni, soprattutto asiatiche e del Pacifico, e tutti i cinque continenti. Oggi si susseguiranno riunioni riservate della Global Geoparks Network (Ggn) e delle Reti di Europa, Asia-Pacifico, America Latina, mentre la Conferenza entrerà nel vivo da martedì 11 a venerdì 14, quando al Pala Campiglio e al Salone Hofer si svolgerà il programma scientifico. L'11 si aprirà al PalaCampiglio con la Opening Ceremony che prevede uno spettacolo sul tema della geologia.