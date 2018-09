Montagna, la più lunga fila del mondo di persone scalze

Il Festival delle aree protette punta al record della fila indiana più lunga del mondo di persone scalze in montagna. L'iniziativa è in programma in Trentino il 16 settembre a Villa Welsperg, sede del parco naturale di Paneveggio Pale di San Martino.



Nel cuore delle Dolomiti, a poco più di 1.000 metri di quota, verrà realizzata sui prati una fila indiana di persone a piedi nudi, senza scarpe e senza calze, con una partecipazione prevista di circa un'ora. Un'iniziativa gratuita e aperta a tutti, compresi bambini molto piccoli, purché ci si registri online sul sito del parco.



Andrea Bianchi, fondatore della prima Scuola in Italia di barefoot hiking (il cammino a piedi nudi in natura) e autore del libro 'Con la Terra sotto i piedi', accompagnerà i partecipanti nella realizzazione di un record "che vuole essere soprattutto messaggio forte per un nuovo e più rispettoso rapporto con la natura" spiegano gli organizzatori. Il Festival, nel quale il record è inserito, è in programma dal 14 al 16 settembre.