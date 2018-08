Ambiente: Posidonia Green Festival al via a S.Margherita L.

(ANSA) - SANTA MARGHERITA LIGURE (GENOVA), 31 AGO - "Usiamo l'arte per parlare di ambiente marino e diffondere una cultura ecosostenibile": è questo il motto del Posidonia Green Festival, un evento internazionale di cultura, spettacolo, ambiente e sostenibilità al via oggi, per la quarta edizione, a Santa Margherita Ligure.



Tre giorni di dibattito, musica, fotografia, artigianato, streetfood, spettacolo, cinema, attività per bambini e molto altro a tema mare e sostenibilità. Il tema portante di quest'anno è legato ai cambiamenti climatici e tutto ciò che vi è collegato, a cominciare dai progetti avviati dalle Aree protette per mitigarli.



A dare via al Festival stamani una conferenza dal titolo "Come comunicare il cambio climatico? Adattamento, resilienza e mitigazione dopo gli accordi di Parigi". Balene, delfini e squali, sono, invece, protagonisti della seconda serata, domani, con l'incontro 'I Signori dei Mari: alla scoperta dei Cetacei del Mar Ligure' in collaborazione con Istituto Thetys e Whale Watch Genova. A fare da cornice all'evento una mostra fotografica di Tethys. Anche il cinema è in parte dedicato ai cetacei con A Plastic Whale, un documentario che racconta attraverso gli occhi di questi mammiferi marini il problema della plastica negli oceani, in collaborazione con Clorofilla Film Festival.Per i più piccoli molti i laboratori, spettacoli, performancee e appuntamenti creativi. E poi yoga, fotografia, samba e capoeira, degustazioni di prodotti tipici, rivisitazione della cucina ligure, pesce sostenibile con prodotti a basso impatto ambientale. (ANSA).