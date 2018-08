Alberi monumentali, 332 le nuove iscrizioni nell'elenco

ROMA - Sono 332 le nuove iscrizioni nell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e riguardano Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte e Sardegna. Il patrimonio arboreo monumentale italiano censito sale così a quota 2.734 alberi o sistemi omogenei di alberi. Lo rende noto il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.



Gli esemplari che fanno parte dell'elenco - si legge nella nota - si contraddistinguono per l'elevato valore biologico ed ecologico (età, dimensioni, morfologia, rarità della specie, habitat per alcune specie animali), per l'importanza storica, culturale e religiosa che rivestono in determinati contesti territoriali, per il loro stretto rapporto con emergenze di tipo architettonico, per la capacità di significare il paesaggio sia in termini estetici che identitari.