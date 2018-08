In India il legno eco per funerali, è fatto di sterco

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - In India la sostenibilità ambientale passa anche dal legno usato per i funerali. L'esempio arriva dalla corporazione municipale di Raipur, dove - riporta il quotidiano Times of India - si stanno usando ceppi ecologi fatti con sterco di vacca. L'obiettivo è evitare i disboscamenti.



Il finto legno è fatto con l'aiuto di una macchina che ogni giorno riesce a produrre materiale sufficiente per quattro funerali. I ceppi sono forniti gratuitamente, ha spiegato il presidente della società produttrice, Rajkumar Sahu, all'agenzia Ani.



"Molti alberi vengono abbattuti per ottenere legna per i funerali", ha detto il sindaco di Raipur, Pramod Dubey. La pratica "danneggia l'ambiente e genera molto fumo. Perciò abbiamo optato per questo metodo eco-sostenibile, che crea anche occupazione. Questi ceppi - ha concluso - saranno forniti a tutti i cimiteri".



