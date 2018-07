Arrivano 5,8mln per piani gestione Parchi Vesuvio e Cilento

Ammontano a 5,8 milioni di euro le risorse della Regione Campania destinate ai Parchi nazionale del Vesuvio e del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Le risorse sono destinate alla redazione o aggiornamento dei Piani di Gestione di Siti Natura 2000, che rientrano nelle aree rurali individuate dal Prs 2014-2020.



Sono 124 i siti interessati, di cui 93 Siti di Importanza Comunitaria (Sic), 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e 16 siti con duplice valenza di Sic e Zps, accorpati in 27 "unità territoriali" e che coprono una superficie di circa 347mila ettari, pari al 26% del territorio della Campania.



Con la sottoscrizione dei protocolli d'intesa, la Regione si impegna a finanziare la redazione o l'aggiornamento dei piani di gestione, riservando circa 2 milioni all'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo Diano e Alburni per i piani relativi alle 11 unità territoriali di competenza; circa 124mila euro all'Ente Parco Nazionale del Vesuvio per il piano relativo all'unica unità territoriale di competenza, che risulta interessata anche dalla presenza della Riserva Naturale Alto Tirone Vesuvio; circa 3,7 milioni alla Regione Campania (Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema) per i piani relativi alle 15 unità territoriali di competenza, comprese le 2 unità in cui ricadono le Riserve Naturali di Castelvolturno e Valle delle Ferriere.