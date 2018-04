Australia, al via uso zanzare sterili contro Dengue e Zika

(ANSA) - SYDNEY, 20 APR - Al via la sperimentazione in Australia dell'uso di zanzare maschi sterili della specie Aedes aegypty per combattere la febbre dengue e del virus Zika. I ricercatori, guidati da Nigel Beebe dell'ente federale di ricerca Csiro, ne hanno liberato più di un milione in diverse aree presso Innisfail, a sud di Cairns, nel tropicale nord Queensland.



L'obiettivo, ha spiegato Beebe alla radio nazionale Abc, è di diventare i primi al mondo nel debellare completamente le zanzare della specie dal panorama urbano. Gli scienziati hanno allevato milioni di zanzare in condizioni di laboratorio nella James Cook University a Cairns, in un progetto finanziato dalla compagnia sorella di Google, Verily. Le zanzare vengono infettate con il batterio Wolbachia, che rendere sterili i maschi. Gli insetti vengono poi rilasciati nei siti di sperimentazione.



I maschi non pungono né diffondono malattie, ma quando sono infettati con il batterio compromettono il sistema riproduttivo delle femmine.



"Quando il maschio portatore del batterio si accoppia con una femmina che non ha il batterio, l'embrione muore", spiega lo scienziato. "Essenzialmente queste zanzare diventano sterili e rilasciando un gran numero di maschi portatori del batterio, si può eliminare del tutto una popolazione", aggiunge. Il progetto può avere implicazioni di ampia portata, sostiene Beebe.



"Potremo assistere regioni del mondo nel controllare le loro zanzare, specialmente quelle che trasmettono la febbre dengue e il virus zika, come anche le zanzare tigre asiatiche", aggiunge.



