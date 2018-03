A La Maddalena 250 scolari studiano il mare

(ANSA) - LA MADDALENA (SASSARI), 19 MAR - È iniziata oggi a Punta Tegge, nell'arcipelago di La Maddalena, la nona edizione del progetto "Delfini Guardiani dell'Isola", programma di educazione ambientale organizzato dall'associazione ambientalista Marevivo, con il sostegno di Msc Crociere.



L'iniziativa è patrocinata dai Comuni di La Maddalena e di Palau e dal Parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena e si avvale anche della collaborazione della Delcomar.



Il progetto coinvolge circa 250 alunni delle scuole elementari e medie che assieme ai loro docenti e guidati dagli operatori di Marevivo, saranno impegnati nel percorso didattico.



Quest'anno il programma punta ad approfondire la relazione tra clima e oceani, l'emergenza della marine litter e l'impatto dell'attività umana sul nostro Pianeta.



La prima tappa ha come destinazione Punta Tegge e coinvolge gli alunni in un percorso alla scoperta dell'ecosistema marino.



Si inizia dall'osservazione a occhio nudo dei granelli di sabbia per poi analizzarne tutti i dettagli con lenti d'ingrandimento.



A tal proposito, sarà allestita una "stazione di studio" per osservare, con l'aiuto di un microscopio binoculare, le differenti componenti della sabbia. L'obiettivo principale è quello di promuovere, anche fra i più giovani, comportamenti sostenibili e rispettosi del mare e dell'ambiente che ci ospita.



Al termine del percorso i ragazzi riceveranno l'attestato e il distintivo di "guardiani dell'isola", che daranno loro il diritto-dovere di presentarsi, senza accompagnatori adulti, presso il proprio Comune o la Capitaneria di Porto per segnalare eventuali problemi di carattere ambientale o esempi di buone pratiche.