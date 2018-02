A Priolo (Sicilia) Amelie, fenicottero di 38 anni

PALERMO - Nella riserva naturale Saline di Priolo (Sr) c'è un fenicottero rosa di 38 anni soprannominato Amelie perchè è francese. Lo hanno scoperto i responsabili della Lipu, che gestisce la riserva, considerato che molti dei fenicotteri dopo la nascita sono inanellati e sull'anello di gomma sono registrati codici che portano alla precisa identificazione degli uccelli.



Amelie spicca per il suo piumaggio rosa acceso e attraverso i dati dell'anello trasmessi dal centro di raccolta francese che si occupa degli animali selvatici è stato appurato che è stata inanellata nello stagno di Fangassier nelle Camargue, a Sud di Arles in Francia, il 3 agosto 1979. Amelie è stata nelle aree umide sarde per poi andare in Tunisia. Nel 1985 è tornata nell'oasi di Fangassier e fino agli anni Duemila è rimasta in Francia Nel 2005 è andata in Sardegna, in Spagna, ancora in Francia. A Priolo per ora svernano circa 150 fenicotteri rosa.