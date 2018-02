Per vivere bene tutti servirebbero le risorse di sei pianeti

(ANSA) - ROMA, 5 FEB - Per garantire un'elevata qualità della vita alla popolazione mondiale, le risorse della Terra non bastano: servirebbero quelle di sei Pianeti. Soddisfare in modo sostenibile i bisogni primari come cibo, igiene ed elettricità per tutti è fattibile, ma non è fattibile garantire a tutti gli standard di cui godono gli occidentali. E' quanto emerge da uno studio capitanato dall'università di Leeds e pubblicato sulla rivista Nature Sustainability.



I ricercatori hanno preso in esame 151 Paesi, scoprendo che attualmente nessuno di questi risponde alle esigenze di base dei suoi cittadini usando risorse a un livello globalmente sostenibile. Nazioni benestanti come gli Usa o l'Italia garantiscono i bisogni di base della popolazione usando molte più risorse di quanto sarebbe sostenibile, mentre nazioni come lo Sri Lanka non eccedono nei consumi, ma non riescono a soddisfare le necessità dei cittadini.



"Tutto ciò che facciamo, dal cenare al navigare sul web, consuma risorse", osservano gli studiosi. "I bisogni di base potrebbero essere soddisfatti in ogni nazione senza superare i limiti ambientali globali. Sfortunatamente però, ciò non vale per bisogni che vanno oltre la sussistenza, come un'istruzione secondaria e un'alta soddisfazione di vita". Per garantire questo tipo di benessere, che si trova in molti Paesi occidentali, "servirebbe un utilizzo di risorse che è dalle due alle sei volte più elevato rispetto a un livello sostenibile".



Secondo gli esperti sono quindi necessari "cambiamenti radicali" affinché tutti gli abitanti del Pianeta possano vivere bene. Questo significa, tra l'altro, "superare il perseguimento della crescita economica nelle nazioni ricche, passare rapidamente dai combustibili fossili alle energie rinnovabili e ridurre in modo significativo le disuguaglianze". (ANSA).