Le biomasse protagoniste a Mce expocomfort

(ANSA) - MILANO, 1 FEB - Dall'Etichetta energetica alla qualità dell'aria, dal conto termico agli incentivi e alle normative, dalle buone pratiche di installazione al sistema forestale Nazionale per finire con un quadro sulle prospettive del mercato fino al 2030. Sono questi i temi al centro del calendario di altrettanti workshop della prima edizione di BIE, Biomass Innovation Expo, la fiera dedicata al mondo del riscaldamento a biomasse legnose che si svolgerà dal 13 al 16 marzo 2018 alla Fiera Milano a Rho nel quadro dell'edizione 2018 di Mce, la rassegna leader mondiale nell'impiantistica civile e industriale, nella climatizzazione e nelle energie rinnovabili.



Una sinergia importante che permetterà agli oltre 150.000 operatori professionali attesi in fiera per Mce Expocomfort di vedere in funzione uno dei comparti del mondo del riscaldamento in forte evoluzione.



Bie sarà dedicata a prodotti e soluzioni per il riscaldamento alimentati a biomasse: stufe, caminetti, barbecue, cucine e caldaie a legna e pellet, termocamini, termostufe, ecc, prodotti e soluzioni che coniugano design e tecnologia in grado di rispondere alle esigenze di arredamento e allo stesso tempo assicurano ecosostenibilità e risparmio energetico.



La qualità dell'aria è uno temi del panorama convegnistico di BIE, mentre uno spazio importate sarà dedicato alle questioni normative più recenti, dal Conto Termico alla normativa nazionale di Installazione. Uno sguardo rivolto al futuro sarà al centro dell'incontro sul sistema Forestale Italiano, per capire come utilizzare in maniera costruttiva le aree boschive presenti sul nostro territorio. Completerà il programma un momento specifico sul mercato, nel corso del quale saranno presentati i dati del sistema delle rinnovabili termiche a biomassa in Italia e le prospettive al 2030. (ANSA).