Boom di elettriche e plug in, le auto del 2020

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - A batteria, ricaricabili con la spina, a doppio motore: la maggior parte delle auto pronte ad arrivare in commercio nel 2020 - anche in vista delle stringenti normative in materia di emissioni che limitano quelle medie del 95% della gamma di ogni costruttore a 95 g/km di CO2 entro il 2020 (il calcolo sulla totalità delle auto vendute slitterà di un anno al 2021) - saranno elettriche o elettrificate. Ibride, principalmente, ma anche plug in (quelle con la spina) le auto che saranno sfornate dalle fabbriche dei principali costruttori, mentre dal punto di vista della carrozzeria l'ago della bilancia - così come è stato per tutto il 2019 - continuerà a pendere verso la categoria dei suv e dei crossover, tanto apprezzati dai clienti europei per la posizione di guida rialzata, più confortevole in strada, ma anche e soprattutto per la versatilità e la capacità di carico. La maggior parte di esse saranno concentrate nella prima metà dell'anno.