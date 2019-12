Con una app monopattini protagonisti micromobilità a Torino

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Una app che permette di pianificare i percorsi in città integrando completamente trasporto pubblico e monopattini elettrici. L'applicazione in questione è Moovit, dedicata alla mobilità urbana e partner dell'operatore di monopattini Circ. L'esperienza di Moovit in altre città del mondo dove già opera da tempo insieme a Circ e ad altri operatori dimostra come i monopattini elettrici non siano dei mezzi sostitutivi al trasporto pubblico ma mezzi di micromobilità che si integrano perfettamente con il sistema esistente. In queste città infatti il monopattino elettrico è uno strumento utilizzato prevalentemente per percorrere un breve tragitto, all'inizio del percorso ad esempio, per poi salire a bordo di un mezzo pubblico. Da qualche giorno questa rivoluzione è arrivata anche a Torino: i monopattini Circ sono la prima realtà del settore ad essere integrata all'interno dell'app Moovit.