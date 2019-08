Hyundai Sonata, l'ibrida con pannelli solari sul tetto

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - La Hyundai ha lanciato in Corea e si prepara a introdurre sul mercato statunitense la versione ibrida della berlina Sonata, dotata di pannelli solari sul tetto. Si tratta della prima applicazione del genere su una macchina del Costruttore orientale. Grazie a questa soluzione, i possessori della vettura potranno viaggiare in elettrico gratuitamente per circa 1.300 km l'anno, sfruttando l'energia catturata dalla luce emessa dalla stella del nostro sistema. E' stato, infatti, calcolato dai tecnici che le cellule fotovoltaiche installate permettono in sei ore di esposizione alla luce di generare elettricità sufficiente per far percorrere all'auto sino a 3,5 km. I pannelli, chiariscono da Seul, sono in grado di produrre energia anche quando il veicolo è in movimento. Secondo quanto comunicato, la piccola batteria di bordo del sistema ibrido può essere ricaricata in sei ore con i raggi solari dal 30 al 60% della sua capacità, con importanti benefici sui consumi del veicolo. Alleggerendo, infatti, il propulsore a benzina di 2.0 litri di parte del compito di ricarica, questa soluzione garantisce percorrenze chilometriche superiori e una consistente riduzione della CO2 emessa dal veicolo rispetto alle ibride tradizionali. La soluzione hybrid-pannelli solari, chiariscono da Hyundai, potrà essere impiegata in futuro sulle nuove generazioni di veicoli ibridi della gamma. "La tecnologia del tetto solare è un buon esempio di come Hyundai Motor si sta muovendo per diventare un fornitore di mobilità pulita - chiarisce Heui Won Yang, vicepresidente senior e capo dell'unità Body Tech di Hyundai Motor Group -. La tecnologia consente ai nostri clienti di affrontare attivamente il problema delle emissioni. Stiamo cercando di espandere ulteriormente questa applicazione".